На шоссе Рига - Вентспилс водитель Audi насмерть сбил пешехода

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 14 человек, один человек погиб, сообщает пресс-служба Государственной1 полиции.

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Авария со смертельным исходом произошла днем 28 января в волости Салас Марупского края. В 12.50 на 24-м километре шоссе Рига - Вентспилс (А10) около канала Варкалю водитель Audi не справился с управлением, съехал с дороги и сбил двух пешеходов, после чего врезался в дерево. Один из пострадавших скончался на месте ДТП, другой доставлен в больницу. Водитель Audi тоже сейчас находится в больнице, полиция выясняет подробности произошедшего.

Помощь спасателей потребовалась в Прейльском крае, где потерпел аварию автобус, сообщает Государственная противопожарная и аварийно-спасательная служба. Вызов был получен 28 января в 8.25 утра. Сообщалось, что в волости Упмалес вылетел в гравий автобус, в результате у него оказались заблокированы двери, из салона самостоятельно не могли выбраться водитель и два пассажира.

В целом за минувшие сутки в Рижском регионе случились 65 аварии на дорогах, в Латгале - 23, в Видземе - 22, в Курземе - 13, в Земгале - 9. В них пострадали 14 человек (в Рижском регионе - 7, в Латгале - 6, в Видземе - 1).

За минувшие сутки полицией было составлено 352 административных протокола за различные нарушения водителей транспортных средств, в том числе 136 - за превышение скорости, 11 - за управление автомобилем в нетрезвом виде, один протокол - за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, семь - за агрессивное вождение.