На Сигулдском шоссе в сторону Риги образовался затор из-за аварии с участием пяти машин
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вечером 1 марта на Видземском шоссе, неподалеку от Лигатненского моста в сторону Цесиса, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. В результате аварии на дороге образовалась пробка в сторону Риги, сообщает агентство LETA.

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В сообщении Государственной полиции говорится, что в Лигатненском районе на 66-м километре трассы Рига-Сигулда-Вецлайцене произошло столкновение пяти автомобилей.

В полиции агентству LETA сообщили, что примерно в 18:20 в упомянутом выше месте столкнулись Ford, Peugeot, BMW и два автомобиля Mecedes-Benz, у одного из которых был прицеп. Информации о пострадавших пока не поступало.

Из-за аварии возле аварии частично ограничено движение в сторону Риги. На место происшествия прибыла и Государственная пожарно-спасательная служба, движение транспортных средств регулирует полицейский.

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