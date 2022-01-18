На скользкой дороге перевернулся автобус, пострадали четыре человека

В понедельник днем на Баусском шоссе перевернулся пассажирский автобус, пострадали четыре человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов на место происшествия поступил в 15.30. На скользкой дороге водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с проезжей части и перевернулся на бок. До прибытия спасателей через люк смогли выбраться десять человек, четверо из них пострадали и были переданы медикам скорой.

Утечка топлива констатирована не была. Спустя примерно час работы на месте ЧП были завершены.

Как сообщалось, в понедельник из-за метели было осложнено движение по всей территории Латвии. К вечеру понедельника уже было зарегистрировано 67 ДТП, пострадали 11 человек. Дороги местами были очень скользкие.

Во вторник утром из-за погодных условий движение затруднено почти на всех главных автодорогах страны.