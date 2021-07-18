На Таллинском шоссе машина насмерть сбила женщину

В субботу около 10:40 в Балтэзерсе, в Адажском крае, автомобиль Volkswagen Golf сбил пешехода. Сбитая женщина скончалась на месте, сообщает LETA.

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ДТП произошло на Таллинском шоссе, по свидетельствам очевидцев, женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки зарегистрировано 97 ДТП, в 25 из них были пострадавшие, среди них четыре пешехода и пять велосипедистов.

За сутки выписано 489 протоколов об административных нарушениях — из них 248 за превышение скорости, 17 за вождение в нетрезвом виде, два за агрессивную езду и один за вождение под действием наркотических веществ.

Больше всего административных правонарушений было вчера зафиксировано в Рижском регионе — 121 нарушение. Далее следует Земгале, где зафиксировано 103 административных нарушения, Видземе — 100, Курземе — 98 и Латгале — 67 нарушений.

Больше всего нетрезвых водителей за рулем зафиксировано в Земгальском крае — задержаны четыре водителя, один из которых находился в состоянии наркотического опьянения. Четыре нетрезвых водителя были задержаны в Латгале, по три водителя в состоянии алкогольного опьянения были зафиксированы в Рижском, Видземском и Курземском крае.