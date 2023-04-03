На Таллинском шоссе полиция остановила лихача на BMW

В субботу, 1 апреля сотрудники Государственной полиции в ходе патрулирования остановили на Таллинском шоссе автомобиль BMW, который превысил максимально допустимую скорость.

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Вместо положенных 90 километров в час, водитель мчался на скорости 212 километров в час. Полицейские потребовали, чтобы водитель остановил машину. За рулем находился мужчина 1984 г.р.

Начат административный процесс за превышение допустимой скорости более, чем на 60 километров в час. За данное нарушение полагается денежный штраф от 380 до 480 евро, а также запрет на управление транспортным средством на срок до шести месяцев.

Полиция призывает водителей не лихачить на дороге и помнить, что несоблюдение правил дорожного движения ставит под угрозу не только жизнь нарушителя, но и остальных участников дорожного движения.