На Таллинском шоссе полиция остановила водителя BMW, разогнавшегося до 212 км/ч
Foto: Valsts policija

В субботу, 1 апреля сотрудники Государственной полиции в ходе патрулирования остановили на Таллинском шоссе автомобиль BMW, который превысил максимально допустимую скорость.

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Вместо положенных 90 километров в час, водитель мчался на скорости 212 километров в час. Полицейские потребовали, чтобы водитель остановил машину. За рулем находился мужчина 1984 г.р.

Начат административный процесс за превышение допустимой скорости более, чем на 60 километров в час. За данное нарушение полагается денежный штраф от 380 до 480 евро, а также запрет на управление транспортным средством на срок до шести месяцев.

Полиция призывает водителей не лихачить на дороге и помнить, что несоблюдение правил дорожного движения ставит под угрозу не только жизнь нарушителя, но и остальных участников дорожного движения.

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