На Тейке грузовик оборвал троллейбусные провода: общественный транспорт отстает от расписания

В Риге, на Тейке, на улице Бривибас по направлению на Юглу, было остановлено движение транспорта из-за обрыва троллейбусных проводов, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme. Однако в 17 часов движение было частично восстановлено — открыта одна полоса.

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Движение было остановлено на участке от пересечения улиц Бривибас и Лиелвардес до пересечения улиц Бривибас и Шмерля. Движение остановлено в направлении Юглы.

Šobrīd policija pilnībā ir apturējusi transporta līdzekļu kustību Lielvārdes un Brīvības ielu krustojumā virzienā uz Juglu. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) July 21, 2022

На месте работает ремонтная бригада Rīgas satiksme.

По предварительной информации, грузовик оборвал троллейбусные провода. В полиции указали, что в происшествии пострадавших нет.

Как сообщает Rīgas satiksme, нарушено движение троллейбусов 4-го, 12-го и 16-го маршрутов, а также автобусов 1-го, 14-го и 21-го маршрутов с перекрестка улиц Бривибас и Лиелвардес в сторону Юглы.

Около 17 часов полиция возобновила движение по одной полосе на улице Бривибас, сообщила агентству LETA представительница Rīgas satiksmes Байба Барташевича-Фелдмане.

Общественный транспорт отстает от расписания.