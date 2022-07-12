На Тейке за попытку убийства задержали мужчина на остановке общественного транспорта

В конце июня работники Государственной полиции задержали за покушение на убийство ранее судимого мужчину. Задержание произошло на остановке общественного транспорта, вскоре после того, как полицейские получили информацию о попытке убийства в Риге, в микрорайоне Тейка. В мусорном контейнере недалеко от места преступления полицейские нашли нож, использованный во время преступления. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, подозреваемый заключен под стражу.

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29 июня в пять часов утра в рижскую квартиру на улице Ропажу к мужчине 1975 года рождения пришел его знакомый — мужчина 1993 года рождения, который является новым партнером бывшей сожительницы хозяина дома.

Когда хозяин дома открыл дверь, мужчина 1993 года рождения неожиданно напал на него с ножом. Согласно информации, которая находится в распоряжении полиции, нападавший целился ножом в голову, выкрикивая, что убьет его. Пострадавший выставил перед собой руку, в результате чего была ранена рука. Ему удалось запереть дверь, и в результате злоумышленник остался снаружи.

В это время женщина, которая находилась в квартире, вызвала на место происшествия Государственную полицию. Нападавший покинул место происшествия.

Вскоре полицейские нашли подозреваемого мужчин недалеко от места происшествия, на остановке общественного транспорт, и провели задержание. В процессе участвовали полицейские Госполиции и работники батальона спецзаданий.

Задержанный мужчина ранее был судим за кражи и ограбления. В связи с содеянным начат уголовный процесс о покушении на убийство и попытке незаконно проникнуть в жилье другого человека против его воли.

Мужчину заключили под стражу, ему также назначена психиатрическая экспертиза. Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока вина не доказана в законном порядке.