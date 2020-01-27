На Тенерифе к эстонской яхте прибило ящики с 500 кг наркотиков

Компания путешественников, отправившаяся туристами на Тенерифе на эстонском паруснике Wesipruul, обнаружила плескающиеся в океане бережно упакованные ящики, на которых были номера и буквы; оказалось, что в них было почти полтонны гашиша, пишет Postimees.

В четверг у яхты эстонца Кристо Кеэпа Wesipruul, вышедшей с туристами, желающими понаблюдать за дельфинами, на расстоянии полутора морских миль от порта Сан-Мигеля появились плавающие в океане упаковки. Когда одну упаковку подняли на борт и открыли, в ней нашли коричневатое вещество, которое оказалось гашишем.

Капитан яхты Кеэп сообщил о находке местной полиции и на место выслали вертолет. Когда яхта прибыла в порт, полиция допросила пассажиров и капитана.

На данный момент полиция больше не связывалась с Кеэпом, информация о происхождении упаковок или владельца отсутствует. Кеэп живет на Тенерифе и уже долгое время и катает на паруснике туристов, но такого опыта у него раньше не было.