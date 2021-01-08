На Тенерифе задержан гражданин Латвии, разыскиваемый за преступления, нанесшие ущерб 1,3 млн. евро

В Адехе (муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова) задержан 54-летний гражданин Латвии, на арест и выдачу которого ранее немецким судом был выдан европейский ордер.

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Сотрудники Национальной полиции Испании по каналам международного сотрудничества установили, что подозреваемый может скрываться на Тенерифе, а затем его удалось задержать.

По данным испанских изданий, латвиец разыскивался за преступления, связанные со взломом системы крупной немецкой платформы платного ТВ Sky Deustchland. Также задержанный на данном этапе следствия считается лидером преступной группы, которая занималась распространением пиратского ТВ, нанеся компании Sky Deustchland ущерб в размере 1,3 млн евро.