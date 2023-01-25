На территории школы компания избила подростка, требуя записать "видео с извинениями"

На территории Бабитской средней школы в Пиньки компания парней избила 15-летнего подростка. Потерпевшего повалили на землю и пинали ногами. Экзекуцию прекратил местный житель, сообщает передача Degpunktā.

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Инцидент произошел 16 января. Видео с избиением попало в сеть Tik Tok. Нападавшие, которые старше своей жертвы, пинают подростка ногами, плюют на него и требуют записать “apology video”, то есть видео с извинениями.

Расправу прервал местный житель. Нападавшие разбежались, избитый подросток смог самостоятельно подняться и дойти до дома. В этот момент он получил сразу несколько грозных голосовых сообщений от своих обидчиков.

Когда родители подростка узнали о случившемся, они сразу отвезли ребенка в больницу. Медики констатировали сотрясение мозга. "Это просто садизм какой-то. Обычно жители Пиньки горой друг за друга", - поделился с журналистами один из родственников пострадавшего. По словам мужчины, ответственным учреждениям стоило бы более тщательно изучить ответственность инициатора драки, иначе сложилось впечатление, что случившееся не воспринимается всерьез: "Мы спросили: "Вы сообщили в Сиротский суд?" А нас в ответ переспросили: "А это вообще нужно делать?".

Известно, что организатор драки - тоже житель Марупской волости.

Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила, что по факту конфликта между детьми и возможным причинением телесных повреждений в Марупском крае начат административный процесс по статье 12-й Закона об административных нарушениях. Соглано этой статье, виновному, который нанес потерпевшему малозначительные телесные повреждения, полагается денежный штраф в размере от 225 до 500 евро. Окончательное решение примет Олайнский участок полиции.