На территории военного полигона в Адажи вспыхнул пожар

По сообщению Министерства обороны, в пятницу после обеда, на территории военного полигона в Адажи вспыхнул небольшой пожар.

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По данным МО, загорелась сухая трава на территории стрельбища, а также в других частях полигона. Общая площадь возгорания составила около полугектара.

Для тушения пожара были привлечены Национальные вооруженные силы и Госслужба леса. Обстоятельства ЧП выясняются.