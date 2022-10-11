На ул. Маскавас сбита женщина: позже она скончалась в больнице

По информации пресс-центра Госполиции, 10 октября, в 16.57 на ул. Маскавас в Риге произошло трагическое ДТП: автомобиль Volvo сбил женщину.
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Пострадавшая получила многочисленные травмы и была доставлена в больницу, где вскоре скончалась. Полиция начала уголовный процесс.
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