На ул. Маскавас в Риге загорелся ангар, закрыто движение в обоих направлениях

Утром 29 июля в Государственную пожарноспасательную службу поступил вызов о пожаре на ул. Маскавас в Риге. По предварительной информации, горит ангар.
Вызов поступил в 7:46. Пожарные работают на месте.
Ангар расположен возле перекрестка улиц Маскавас и Крустпилс.
VUGD сообщает, что на месте происшествия будет ограничено движение. Государственная полиция сообщает, что движение на ул. Маскавас закрыто в обоих направлениях. В сторону Саласпилса можно проехать по летному полю Румбула, а в сторону Риги по объездной дороге на прилегающей территории.
По наблюдениям Delfi, в направлении Саласпилса образовалась пробка. Горел склад и деревянные палеты рядом со складом.
На месте работают 29 пожарных-спасателей, семь автоцистерн и автолестница. Ограничение пожара продолжается.
🇱🇻 Ugunsgrēks izcēlies Maskavas un Krustpils ielas krustojumā #Ķengarags #Rīga #Latvija. Blakus atrodas pirotehnikas noliktava.— BreakingLV (@breakinglv) July 29, 2021
🎥 Alex Moon pic.twitter.com/OQz6QAAERw
Sveiki, @ugunsdzeseji. @pieciriti Klausītāji vaicā, kas deg? https://t.co/Ldf6QYwCTS pic.twitter.com/0w6zCKTDjp— Uldis Ziediņš (@uldisz) July 29, 2021
🇱🇻 Ugunsgrēks izcēlies Maskavas un Krustpils ielas krustojumā #Ķengarags #Rīga #Latvija. Deg angārs.— BreakingLV (@breakinglv) July 29, 2021
📷 Vladimirs Volkovs (Jezduni) pic.twitter.com/OlVuhfpd2l