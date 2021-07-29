На ул. Маскавас в Риге загорелся ангар, закрыто движение в обоих направлениях
Foto: DELFI

Утром 29 июля в Государственную пожарноспасательную службу поступил вызов о пожаре на ул. Маскавас в Риге. По предварительной информации, горит ангар.

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Вызов поступил в 7:46. Пожарные работают на месте.

Ангар расположен возле перекрестка улиц Маскавас и Крустпилс.

VUGD сообщает, что на месте происшествия будет ограничено движение. Государственная полиция сообщает, что движение на ул. Маскавас закрыто в обоих направлениях. В сторону Саласпилса можно проехать по летному полю Румбула, а в сторону Риги по объездной дороге на прилегающей территории.

По наблюдениям Delfi, в направлении Саласпилса образовалась пробка. Горел склад и деревянные палеты рядом со складом.

На месте работают 29 пожарных-спасателей, семь автоцистерн и автолестница. Ограничение пожара продолжается.

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