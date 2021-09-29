На ул. Миера сбита велосипедистка, водитель скрылся: полиция ищет свидетелей
Foto: Facbook

Полиция просит отозваться свидетелей ДТП, котoрое произошло 27 сентября, в 21.30, в Риге, на ул. Миера, при съезде с моста Браса: водитель, управлявший автомобилем Toyota, сбил велосипедистку и, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.

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Пострадавшая доставлена в больницу. По делу начат уголовный процесс. Как отмечают пользователи социальных сетей, на месте аварии остался номер автомобиля, а чуть позже на прилегающей улице нашли и машину. В настоящее время ведется поиск водителя.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или в вашем распоряжении имеется информация, которая может помочь следствию, просьба сообщать по телефонам: 67219847 или 110.

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