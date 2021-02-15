На улице Гертрудес потрескался дом, спасатели эвакуировали людей, здание признано небезопасным
Foto: DELFI

На фасаде жилого здания на улице Гертрудес в Риге появились трещины. Спасатели эвакуировали жильцов. Само здание признали небезопасным. Об этом порталу Delfi сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Строительное управление города Риги приостановило эксплуатацию потрескавшегося жилого дома на улице Гертрудес, 63, сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе.

Эксперты пришли к выводу, что в настоящее время людям не рекомендуется находиться в здании.

Завтра, 16 февраля, на располагающейся по соседству строительной площадке будет проведен осмотр на предмет того, не возникли ли трещины в результате забивки свай. Затем определят, кто будет проводить техническую экспертизу здания.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что вызов на улицу Гертрудес поступил в 17:25. По телефону сообщили, что в одном из жилых домов появились трещины. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 10 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Для оценки ситуации на место прибыл представитель строительного управления.

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www.DELFI.lv

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www.DELFI.lv

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