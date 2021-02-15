На улице Гертрудес потрескался дом, спасатели эвакуировали людей, здание признано небезопасным

На фасаде жилого здания на улице Гертрудес в Риге появились трещины. Спасатели эвакуировали жильцов. Само здание признали небезопасным. Об этом порталу Delfi сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Строительное управление города Риги приостановило эксплуатацию потрескавшегося жилого дома на улице Гертрудес, 63, сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе.

Эксперты пришли к выводу, что в настоящее время людям не рекомендуется находиться в здании.

Завтра, 16 февраля, на располагающейся по соседству строительной площадке будет проведен осмотр на предмет того, не возникли ли трещины в результате забивки свай. Затем определят, кто будет проводить техническую экспертизу здания.

Cietušo nav. Atbilstoši sniegtajai informācijai, iedzīvotājiem nodrošināta iespēja saņemt pirmās nepieciešamības mantas. Notikuma vietā atrodas ēkas apsaimniekotājs. Ir apturēti būvdarbi evakuētajai ēkai blakus esošajā būvobjektā. — Mārtiņš Staķis (@MStakis) February 15, 2021

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что вызов на улицу Гертрудес поступил в 17:25. По телефону сообщили, что в одном из жилых домов появились трещины. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 10 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Для оценки ситуации на место прибыл представитель строительного управления.