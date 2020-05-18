На улице избит и ограблен 80-летний пенсионер: нападавший отобрал у него сумку

В конце прошлой недели в Вентспилсе был избит и ограблен пожилой мужчина. Благодаря свидетельнице происшествия и сотрудникам Вентспилсской муниципальной полиции нападавшего удалось задержать, а похищенные вещи вернуть.

По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 15 мая, в 16.55 была получена информация о том, что на проспекте Лиела совершено ограбление: незнакомец напал на пенсионера и отобрал у него сумку. Свидетельница последовала за нападавшим и, заметив, что он вошел во двор, подошла к нему и потребовала отдать сумку. После этого женщина позвонила в полицию и сообщила о преступлении.

В скором времени подозреваемого удалось задержать, известно, что ранее он уже попадал в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, где медики констатировали у него ушибы лица.

По делу начат уголовный процесс. При этом к грабителю применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.