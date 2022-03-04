На улице Маскавас загорелась квартира, есть пострадавший

В четверг вечером в Риге при попытке самостоятельно потушить пожар в квартире, пострадал один человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Вызов на улицу Маскавас поступил в 21.45. В шестиэтажном жилом доме в квартире горели бытовые вещи. Площадь возгорания составила два квадратных метра. До прибытия спасателей один из жильцов пытался самостоятельно потушить пламя. Пострадавшего передали медикам скорой.

В квартире был установлен детектор дыма. В 22.10 VUGD закончил работу.

Всего за сутки VUGD получил 46 вызовов, в том числе 17 - на тушение пожаров и 23 - на спасательные работы. В Лиепае из моря вытащили погибшего человека. Тело передано сотрудникам Государственной полиции.