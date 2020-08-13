На улице найден мужчина с ножевым ранением в живот

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), вечером 12 августа на пульт дежурного поступило сообщение, что на одной из улиц Даугавпилса найден мужчина с ножевым ранением в живот.

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Как отмечают в ЛРУП, мужчину 1981 г.р. госпитализировали. В скором времени полиция задержала подозреваемого 2003 г.р. По предварительным данным, пострадавший и подозреваемый приходятся друг другу родственниками. Ножевые ранения были нанесены во время конфликта.

Известно, что задержанный ранее попадал в поле зрения органов правопорядка. По делу начат уголовный процесс.