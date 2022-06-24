На улице Ропажу в Риге произошел крупный пожар в гаражном комплексе

На улице Ропажу в Риге загорелся гаражный комплекс, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) агентства Илзе Даме-Бирзиня.
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Звонок на телефон ГПСС поступил в 10.23.
На месте происшествия работали 17 пожарных.
Как сообщила Даме-Бирзиня, в 11:45 пожар был локализован. В результате пожара сгорели сараи и гаражи площадью 360 квадратных метров.
В результате пожара пострадал один человек, который передан медикам скорой помощи. Работы по тушению продолжаются.
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