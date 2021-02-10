На улице сбита с ног и ограблена женщина: у грабителей нашли наркотики

Полиция задержала подозреваемых в нападении на женщину, которое было совершено в минувший понедельник в Огре, на ул. Сколас.

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По данным полиции, трое юношей, применив физическую силу, повалили жертву на землю, после чего отобрали у нее сумку и сбежали.

Полиция быстро установила подозреваемых и спустя несколько часов задержала двоих нападавших. Во время проверки у них изъяли таблетки MDMA, а также похищенный у женщины мобильный телефон, кредитку и деньги. Личность третьего грабителя полиции также известна.

По делу начат уголовный процесс.