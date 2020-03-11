На улице совершено нападение на женщину: грабителя удалось задержать

В минувший вторник сотрудники Цесисского участка полиции задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении женщины. Известно, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за различные правонарушения.

Как отмечает пресс-центр Видземского регионального управления полиции, 9 марта на пульт дежурного поступила информация о том, что в Цесисе, на ул. Райня на прохожую напал незнакомец: применив физическую силу, от отобрал у нее кошелек с деньгами и документами.

В ходе следствия полиция выяснила личность подозреваемого и уже на следующий день его задержать. Следствие продолжается.