На улице жестоко избили 39-летнего мужчину: пострадавший скончался
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По информации Видземского регионального управления полиции, 5 июня в Лимбажи, на одной из улиц был найден тяжело избитый мужчина 1983 г.р. От полученных травм в скором времени он скончался.

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Полиция начала уголовный процесс по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Благодаря информации, предоставленной свидетелями, в скором времени стражи порядка задержали подозреваемых: молодых мужчин 2002 и 2003 г.р. Оба ранее попадали в поле зрения полиции за кражи.

Оба задержанных оставлены под арестом. Им может грозить от 3 до 15 лет лишениях свободы с конфискацией имущества или без таковой, а также последующим пробационным надзором на 3 года или же без такового.

Следствие по делу продолжается. Полиция пытается установить мотивы преступления.

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