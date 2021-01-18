На вечеринке сильно избили мужчину: пострадавший скончался в больнице

Как сообщает пресс-центр Видземского регионального управления полиции (ВРУП), 10 января дежурный получил информацию от медиков о том, что в больницу с травмой головы доставлен мужчина 1984 г.р. Однако в скором времени пострадавший, находившийся без сознания, скончался.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечают в ВРУП, пострадавшего доставили в медицинское учреждение из Беверинского края. Полиция установила, что травму головы и другие телесные повреждения мужчина мог получить в результате противоправных действий, поэтому по делу был начат уголовный процесс.

Расследуя обстоятельства, сотрудники Валмиерского участка полиции установили, что во время застолья между пострадавшим и мужчиной 1996 г.р. вспыхнул конфликт, переросший в драку. Травмы, которые 24-летний мужчина нанес своему приятелю оказались настолько тяжелыми, что тот скончался, не приходя в сознание.

Полиция продолжает расследование, выясняя мотивы преступления.