На Вентспилсском шоссе в ДТП погибли два человека
Foto: LETA

В пятницу вечером на Вентспилсском шоссе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли два человека, сообщает LETA.

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Авария произошла около пяти часов вечера недалеко от Угале. Столкнулись грузовой автомобиль и BMW. Погибли два человека.

Движение в месте аварии до ликвидации последствий организовано по одной полосе.

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