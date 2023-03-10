На Вентспилсском шоссе в ДТП погибли два человека

В пятницу вечером на Вентспилсском шоссе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли два человека, сообщает LETA.
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Авария произошла около пяти часов вечера недалеко от Угале. Столкнулись грузовой автомобиль и BMW. Погибли два человека.
Движение в месте аварии до ликвидации последствий организовано по одной полосе.
⚠️ 🚓 Uz Ventspils šosejas pirms Ugāles noticis ceļu satiksmes negadījums (A10, 148. km), informē @Valsts_policija. Satiksme organizēta pa vienu joslu.— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) March 10, 2023
Brauciet uzmanīgi! pic.twitter.com/2xKJd984ql
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