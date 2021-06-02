На Via Baltica произошла тяжелая авария с участием четырех автомобилей
Foto: DELFI.ee

В среду утром, на 116-м километре шоссе Таллинн-Пярну (Via Baltica) в деревне Курена в ожидавший поворота налево Volkswagen Golf сзади въехал Land Rover. От полученного удара Volkswagen отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком MAN. Также был задет еще один легковой автомобиль Volkswagen Jetta.

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Во всех машинах были только водители. Скорая помощь доставила водителей Volkswagen Golf и Land Rover в больницу на осмотр.

Водители Land Rover, Volkswagen Jetta и грузовика были трезвыми, возможная степень опьянения водителя Volkswagen Golf уточняется.

Движение в месте ДТП перекрыто и перенаправлено. Полиция направляет прибывающие со стороны Таллинна автомобили через Суйгу на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, а прибывающие со стороны Пярну — по небольшой прилегающей дороге, которая огибает место происшествия.

Детали инцидента выясняются.

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