На Видземском шоссе перевернулась фура: движение ограничено

По сообщению ГАО Latvijas Valsts ceļi, в ночь на 29 марта на Видземском шоссе (А2), возле Апе перевернулся грузовой автомобиль.

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На несколько часов движение на данном отрезке шоссе оказалось блокировано для грузовых автомобилей, легковые же перемещались с ограничениями.

Спустя несколько часов движение по одной из полос было разблокировано. Объезд осуществлялся по региональным дорогам Алуксне — Апе, Синоле — Силакрогс, Смлтене — Гулбене.

Обстоятельства ДТП будут представлены позже.