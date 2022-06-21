На Видземском шоссе столкнулись машина неотложной помощи и фура, погиб сотрудник скорой
Foto: Aculiecinieka foto

Сегодня на Видземском шоссе, в волости Лаункалнес Смилтенского края, столкнулись экипаж машины неотложной помощи и грузовой автомобиль. В результате аварии погиб один человек, выяснило агентство LETA в Госполиции.

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Еще двое пострадали.

Полиция не разглашала более подробную информацию о произошедшем и то, в какой машине находился погибший человек, но, судя по фотографиям в соцсетях, в аварии очень сильно пострадала машина неотложной помощи.

Позже на странице Неотложной медицинской помощи в Facebook появилось сообщение о том, что трагический случай произошел во время перевозки бригадой NMPD в Рижскую больницу пациента, который нуждался в неотложной помощи в связи с острым заболеванием. Один врач бригады скончался на месте аварии, еще один врач и водитель "скорой" с травмами доставлены в больницу.

Пациент во время аварии не пострадал и был оперативно доставлен в больницу другой бригадой.

"Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Персоналу предлагается психологическая помощь. Служба выражает глубочайшие соболезнования родным погибшего коллеги", – говорится в сообщении.

Из-за аварии во вторник вечером на участке шоссе была заблокирована одна полоса.

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