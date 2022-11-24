На вокзале Ганновера найдено тело бездомного из Латвии: возможно, он погиб от холода
Foto: Pixabay.com/ArtTower

В конце прошлой недели на центральном вокзале Ганновера (федеральная земля Нижняя Саксония) было найдено тело 39-летнего бездомного из Латвии.

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По сообщению немецкой прессы, мужчина устроился на ночлег 19 ноября, около полуночи, а уже в 06.25 его обнаружили без признаков жизни. Официального заключения о причинах его смерти пока нет, однако предполагается, что он погиб от переохлаждения.

Полиция ведет расследование обстоятельств смерти гражданина Латвии. Тем времнем представитель евангелическо-лютеранского дьяконата Фридхельм Фельдкамп заявил: "Тот факт, что люди умирают в одиночестве на обочине дороги, недостойно общества. Мы должны сделать все возможное и объединить усилия, чтобы улучшить положение бездомных".

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