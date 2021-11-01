На выходных в Риге полиция накрыла рейв-вечеринку, изъяты наркотики
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В ночь на 31 октября Государственная полиция в Риге на улице Ояра Вациеша накрыла незаконно устроенную рейв-вечеринку. В ходе обыска были найдены наркотики, задержаны 11 человек, сообщил передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении глава Государственной полиции Арманд Рукс.

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У участников вечеринки нашли марихуану, экстази и кокаин.

Также полиция начала 48 административных дел в связи с нарушением запрета на собрания. Глава Госполиции отметил, что проблемы создают различные религиозные организации, например, "Новое поколение". На одном из религиозных собраний стражи порядка констатировали 150 участников, несмотря на то, что сейчас это запрещено.

Как сообщалось, учитывая стремительный рост уровня заболеваемости Covid-19, в Латвии с 11 октября по 11 января объявлена чрезвычайная ситуация. Во время ЧС в стране введены ограничения на торговлю, общественное питание и организацию культурных мероприятий. До 15 ноября работники госсектора и самоуправлений обязаны вакцинироваться.

С 21 октября в стране действует локдаун.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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