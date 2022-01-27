На вылете по тревоге в Латвию истребители НАТО преодолели звуковой барьер
Foto: Reuters/Scanpix

В среду вечером, 26 января, в небе Латвии была потеряна связь между воздушным судном и местной авиадиспетчерской службой. В связи с этим около 23.00 с авиабазы Эмари (Эстония) была поднята дежурная пара истребителей F-16 ВВС Бельгии, которая устремилась к цели на сверхзвуковой скорости. В ходе вылета связь была восстановлена и самолеты вернулись на базу.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны. Сверхзвуковой режим полета был обусловлен срочной необходимостью в идентификации неопознанного воздушного судна.

По этой причине прошлым вечером в Южной Эстонии можно было услышать громкий хлопок, похожий на звук взрыва. ВВС Эстонии надеются на понимание местных жителей и просят прощения за потревоженный покой.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии воздушной полиции самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии. На данный момент эстонское небо находится под охраной истребителей F-16 ВВС Бельгии.

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