На Ямайке задержан наркокурьер из Латвии: у него нашли кокаин

В минувшую пятницу в международном аэропорту Кингстона (Ямайка) был задержан гражданин Латвии, который пытался вывезти наркотики.

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По данным местных СМИ, детективы по борьбе с наркотиками задержали 30-летнего мужчину после того, как он зарегистрировался на рейс, вылетающий в Великобританию.

При проверке багажа латвийца сотрудники полиции обнаружили 10 прямоугольных свертков, среди которых было спрятано белое порошкообразное вещество.

Точный вес изъятых наркотиков пока не установлен. Ведется следствие.