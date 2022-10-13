На Югле мужчина украл бутылку шампанского, в его сумке нашли шприцы и конфеты

В среду вечером в ходе патрулирования района сотрудники Рижской полиции самоуправления обратили внимание на покачивающегося мужчину на остановке общественного транспорта. Было решено его проверить.

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Полицейские остановили машину таким образом, что мужчина остался за ней. Неожиданно раздался громкий стук об автомобиль. Когда стражи порядка вышли из машины, то увидели, что мужчина лежит на земле под ней. У него был разбит лоб, а в руках он держал бутылку шампанского.

В ходе разговора появились подозрения, что 32--летний мужчина находится под действием наркотических веществ.

В ходе обыска личных вещей были найдены использованный и несколько запечатанных шприцев, большая коробка конфет, бутылку оливкового масла и три упаковки кокосового масла.

Выяснилось, что незадолго до инцидента мужчина побывал в алкогольном магазине и украл оттуда шампанское.

Учитывая, что падая мужчина ударился об машину головой, было решено вызвать скорую. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации. В сопровождении сотрудников РПС скорая проследовала в медучреждение.

На место пришествия прибыл также экипаж Государственной полиции, который перенял это дело. В том числе предстоит проверить не являются ли остальные товары, найденные в сумке мужчины, также ворованными.