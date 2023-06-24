На Югле пожар в четырехэтажном здании, погиб человек

В субботу вечером в Риге на улице Брайля начался пожар в четырехэтажном здании, сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.

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Вызов поступил в 18:38. На месте работает 36 пожарных. Людей с помощью спасательных масок эвакуировали из задымленного здания, всего вывели 32 человек. В 20:13 пожар был локализован. Горела комната на третьем этаже, площадь пожара была 20 квадратных метров. В помещении найден погибший человек.

Один из очевидцев сообщил порталу Delfi, что видел, как шел дым с верхнего этажа пансионата для слепых, расположенного на улице Брайля.

Работы по тушению продолжаются, на месте создан оперативный штаб, куда входят работники Неотложной медицинской помощи, Госполиции, Рижской муниципальной полиции, Gaso и Sadales tīkli.