На Югле пожар в четырехэтажном здании

В субботу вечером в Риге на улице Брайля начался пожар в четырехэтажном здании, сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.
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Вызов поступил в 18:38. На месте работает 36 пожарных. Людей выводят из задымленного здания.
Один из очевидцев сообщил порталу Delfi, что видел, как шел дым с верхнего этажа пансионата для слепых, расположенного на улице Брайля.
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