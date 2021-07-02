На юго-востоке Эстонии пройдут учения по предотвращению нелегальной миграции
Foto: Igaunijas policija

Со 2 июля в течение недели в приграничных районах юго-востока Эстонии Департамент полиции и погранохраны ЭР проведет учения на тему нелегальной миграции и разрешения связанных этим опасных ситуаций. Учения не повлияют на жизнь местных жителей и дорожное движение, но в это время в данном регионе будет больше полиции.

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Старший комиссар бюро готовности к кризисам Департамента полиции и погранохраны ЭР Вайко Вахер пояснил, что события в мире дают основание прогнозировать, что миграционное давление и число попыток незаконного пересечения границы могут в ближайшее время вырасти и в направлении Эстонии.

"В рамках проходящих сейчас учений около ста сотрудников Департамента полиции и погранохраны вместе с Кайтселийтом на юго-восточной границе будут тренироваться обнаруживать группы нелегальных мигрантов, задерживать их и проводить следственные мероприятия. Учения включают также тактическое взятие следа, задержание вооруженных преступников и также управление таким масштабным событием", — добавил он.

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