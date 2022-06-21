На Южно-Курземском побережье весной на берег вымыто много мертвых тюленей
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Весной 2022 года на Южно-Курземское побережье на берег вымыто больше мертвых тюленей, чем в предыдущие годы,. Об этом порталу "Курземес вардс" рассказал заведующий Коммунальным управлением самоуправления края — Эдгар Бертрам.

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"Больше всего от Ниды до Юрмалциемса, от Лиепаи и выше не так много,"— указал он.

Причины смерти тюленей он не знает, но допускает, что они могли запутаться в рыболовных сетях.Коммунальная служба старается своевременно увозить мертвых животных.

"Информация поступает отовсюду — из Госслужбы среды, из Управления по охране природы, которым многие звонят, а жители также сообщают в самоуправление", — говорит Бертрам.

Если в каком-то месте вымыло сразу несколько тюленей, то это говорит о том, что животные погибли в море, поясняет представитель Управления защиты природы (УЗП) Илзе Рейникa. Она заявила, что точную причину смерти может установить только экспертиза зоолога, которая на данный момент не проводится.

При этом специалисты УЗП указывают, что на данный момент можно исключить бешенство.

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