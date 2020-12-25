На Южном мосту столкнулось 18 автомобилей
Foto: LETA

В Риге на Южном мосту в пятницу произошло столкновение 18 автомобилей, сообщила LETA со ссылкой на Госполицию (VP).

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Сообщение об аварии на Южном мосту поступило в полицию в 16.46. Изначально была информация о том, что причиной происшествия стало столкновение двух машин "Audi" и Smart.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что в инциденте на дороге оказались задействованными 18 автомобилей.

Госполиция сообщает, что на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции и службы Неотложной помощи. Информация о пострадавших уточняется, но очевидно серьезных травм нет. Движение по мосту в сторону Центра затруднено.

Очевидцы делятся фото и видео в соцсетях.

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