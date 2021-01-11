На запрещенной вечеринке подрались гости: полиция наказала всех
Foto: F64

По сообщению пресс-центра Курземского регионального управления полиции, в ночь на 10 января был получен вызов в Кулдигу, где между гостями вспыхнул конфликт, который хозяева не могли прекратить своими силами.

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Прибыв по указанному адресу, полицейские узнали, что отец и сын пригласили к себе в гости шестерых юношей, а те стали конфликтовать.

В итоге, административную ответственность придется нести всем: хозяевам дома за прием гостей и проведение частной вечеринки в то время, когда в стране действуют ограничения, связанные с чрезвычайной ситуацией, а также и гостям, которые нарушили запрет на проведение собраний во время ЧС.

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