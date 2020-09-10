На железнодорожном переезде опрокинули знак: полиция ищет свидетелей

В Гробиньском крае кто-то испортил знак STOP возле железнодорожного переезда. Полиция просит отозваться свидетелей произошедшего.

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В пятницу, 4 сентября, Госполиция получила информацию о том, что на дороге Р106 в Гробиньском крае испорчен знак возле переезда. Судя по всему, на него кто-то наехал на машине, а потом скрылся с места происшествия.

Полиция просит отозваться всех, кто что-либо знает о случившемся, а также просит отозваться самого виновника. По рабочим дням с 8:00 до 16:30 информацию можно сообщить по телефону 26490081, в другое время можно звонить по телефону 110.