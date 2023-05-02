"Набросились на пограничника" : в результате ЧП на границе задержаны трое граждан Индии

Минувшей ночью около 90 человек предприняли попытку нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу. Трех граждан Индии пришлось задержать, поскольку, как рассказал после заседания правительства глава МВД Марис Кучинскис, они напали на пограничника.

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Министр внутренних дел Латвии подчеркнул, что ситуация на границе между Латвией и Беларусью все еще остается неспокойной, поскольку десятки нелегалов не оставляют надежду пробраться на территорию Евросоюза.

Кучинскис пояснил, что минувшей ночью были задержаны иностранцы, которые набросились на пограничника. Остановить нападавших смогли лишь при помощи служебных собак. По данным, предоставленным Государственной пограничной службой, задержанными могут быть граждане Индии.

О том, что ситуация на границе все еще остается напряженной и даже ухудшилась, заявил и министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, который сегодня исполняет обязанности премьер-министра Латвии.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что с приближением лета количество нелегальных мигрантов будет лишь расти, соответственно, увеличится и объем работы, выполняемый пограничниками.