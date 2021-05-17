Нацбол Бенес Айо заочно приговорен к двум годам тюрьмы за призывы к ликвидации независимости Латвии

Рижский суд Видземского предместья приговорил Бенеса Айо к двум годам и шести месяцам тюрьмы за призывы к ликвидации государственной независимости Латвии. Ему назначен пробационный период сроком в один год, сообщает LETA.

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Айо признан виновным по статьям 81, 82 и 83 Уголовного закона — призыв к насильственному свержению власти, призыв к ликвидации государственной независимости и призыв к подрыву территориальной целостности Латвии.

Гражданин Латвии Бенес Айо был объявлен в розыск в феврале 2015 года в связи с призывами к насильственному свержению государственной власти. Судя по письмам в СМИ и публикациям в интернете, несколько лет он находился на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Согласно данным следствия, Бенес Айо принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины.

В начале 2020 года Бенес был задержан в России, куда он прибыл поддержать местных активистов, протестовавших против мусорного полигона в Шиесе. На автовокзале к нему подошел сотрудник полиции и сообщил, что тот находится в федеральном розыске в России. В отделении полиции ему рассказали, что в ноябре 2019 года Латвия заявила его в розыск по линии Интерпола в связи с его военно-политической деятельностью в Донбассе и призывами к свержению государственного строя Латвии.

Россия отказалась выдать активиста Латвии и предоставила ему в конце октября 2020 года политическое убежище.