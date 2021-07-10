Началась эстонско-шведская экспедиция по осмотру остова парома "Эстония"

В минувшую пятницу близ финского острова Утэ в Балтийском море началась совместная эстонско-шведская экспедиция по дополнительному осмотру остова затонувшего в 1994 году пассажирского парома "Эстония". Присутствие посторонних судов в районе проведения работ не приветствуется.

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Цель предварительной оценки — убедиться, что новая информация дает основание усомниться в выводах, сделанных в 1997 году в отчете Объединенной комиссии по расследованию причин крушения парома (JAIC).

Под руководством Эстонии учреждения Эстонии и Швеции проведут предварительное исследование на месте трагедии в июле этого года. Планируемая продолжительность проекта — десять дней, но его окончательная продолжительность будет зависеть от погодных условий.

Предварительные исследования будут проводиться на эстонском многофункциональном ледоколе EVA-316 и шведском исследовательском судне Electra af Askц. Основная цель предварительного исследования — оценить и задокументировать положение судна и состояние морского дна. Для этой цели используются различные гидроакустические устройства — гидролокаторы кругового и бокового обзоров.

Планируется сфотографировать судно с помощью подводного робота (remotely operated underwater vehicle — ROV). Наиболее масштабная фотодокументация запланирована на весну 2022 года, когда ожидается, что морское дно будет иметь наилучшую видимость.

Финские власти направили навигационное предупреждение всем остальным судам не приближаться к зоне проведения подводных работ. Акваторию патрулирует финское судно Turva.

В пятницу в полдень в Балтийском море состоялась церемония поминовения жертв катастрофы, в которой приняли участие епископ Тийт Салумяэ из Эстонии, епископ-эмерит Тууликк Койвунен Бюлунд из Швеции, епископ-эмерит Каарло Каллиала и пастор Эйя Каллиала из Финляндии и епископ Эйнарс Алпе из Латвии, а также близкие погибших на судне, сообщил rus.postimees.

Епископ Тийт Салумяэ зачитал обращение архиепископа Эстонской Евангелической Лютеранской Церкви Урмаса Вийльма по случаю начала исследований на месте гибели парома.

По словам архиепископа Вийльма, церкви одобрили новые исследования обстоятельств гибели парома "Эстония". Вийлма отметил, что одновременно с верой в победу жизни над смертью следует все же искать ответы на практические и разумные вопросы, пользуясь средствами и возможностями, которые людям предоставляет научный и технический прогресс.

"Используя современные оборудование и знания, люди, проводящие исследования остова "Эстонии", стремятся заполнить лакуны. Для проведения исследований достигнуто соглашение между странами и дано одобрение со стороны церквей", — подчеркивается в обращении архиепископа.

Церемония была проведена на борту судна департамента полиции и погранохраны Kindral Kurvits.