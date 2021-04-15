Начальник Госполиции: в расследовании убийств Ребенка и Бункуса имеются подвижки

В расследовании убийств адвоката Павла Ребенка и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса имеются подвижки, сообщил в четверг журналистам начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

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Он отметил, что расследования таких преступлений сложны, требуют долгой и кропотливой работы для подкрепления доказательств. Более подробной информации в интересах следствия он не предоставил.

"Того факта, что известны исполнитель или заказчик убийства, еще недостаточно, чтобы предъявить обвинения", - сказал участвовавший в пресс-конференции министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

"Это требует времени. Я надеюсь, что полиции удастся раскрыть эти убийства и закрепить доказательства", - добавил он.

Адвокат Павел Ребенок был убит в сентябре прошлого года у себя дома в Лангстини, а Бункус застрелен в своей машине в мае 2018 года.

В среду в Риге было совершено еще одно громкое убийство - застрелен футбольный агент Роман Беззубов.