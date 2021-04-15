Начальник Госполиции: в расследовании убийств Ребенка и Бункуса имеются подвижки
Foto: LETA

В расследовании убийств адвоката Павла Ребенка и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса имеются подвижки, сообщил в четверг журналистам начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он отметил, что расследования таких преступлений сложны, требуют долгой и кропотливой работы для подкрепления доказательств. Более подробной информации в интересах следствия он не предоставил.

"Того факта, что известны исполнитель или заказчик убийства, еще недостаточно, чтобы предъявить обвинения", - сказал участвовавший в пресс-конференции министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

"Это требует времени. Я надеюсь, что полиции удастся раскрыть эти убийства и закрепить доказательства", - добавил он.

Адвокат Павел Ребенок был убит в сентябре прошлого года у себя дома в Лангстини, а Бункус застрелен в своей машине в мае 2018 года.

В среду в Риге было совершено еще одно громкое убийство - застрелен футбольный агент Роман Беззубов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

15

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай