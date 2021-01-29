Начальник Госполиции встревожен нападениями на полицейских
Foto: LETA

В адрес полицейских в последнее время направлено много негатива, кроме того, сотрудники полиции все чаще стали подвергаться нападениям. Эта тенденция очень тревожит начальника Госполиции Арманда Рукса.

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В интервью журналу SestDiena он рассказал, что с начала года за подобные нарушения было начато 26 процессов.

"Честно говоря, я немного обеспокоен этими нападениями и оказанием сопротивления", — сказал Рукис, добавив, что стражам порядка все чаще приходится сталкиваться с агрессией в свой адрес. Люди пытаются напасть на полицейских, толкнуть или ударить.

По его словам, сейчас обстановка в обществе более нервная, чем весной прошлого года.

"Весной больше беспокоились о том, что это за болезнь, как она распространяется, против полиции тогда негатива не было. Сейчас, к сожалению, мы пришли к тому, что полиции приходится прибегать к репрессиям. Мы очень долго старались не применять строгие наказания, но была часть общества, которая продолжала нарушать ограничения", — указал Армандс Рукс.

Он также сообщил, что нарушителей режима чрезвычайной ситуации можно разделить на две части. Первая — это молодежь, вторая — это люди, которые преследуют определенные цели и используют пандемию как возможность создать себе имидж.

На сегодняшний день Covid-19 болеют 135 полицейских, еще 129 признаны контактными лицами. Известно, что один полицейский скончался от тяжелых осложнений, вызванных коронавирусом.

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LETA

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LETA
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