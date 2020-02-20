Начальник Рижской муниципальной полиции: Рига является одним из самых безопасных городов Европы

В прошлом году число вызовов, поступивших в полицию Рижского самоуправления, сохранилось на прежнем уровне, в свою очередь начальник полиции Рижского самоуправления Юрис Лукасс уверен, что Рига является одним из самых безопасных городов Европы.

В прошлом году полиция Рижского самоуправления получила 115 253 вызова, что примерно столько же, сколько в 2018 году. "Число вызовов в последние годы увеличивалось, однако прошлый год уникален тем, что число вызовов сохранилось на прежнем уровне", - подчеркнул Лукасс.

Несмотря на проблемы с привлечением новых сотрудников и большой нагрузкой, Лукасс не видит причин, по которым полиция не могла бы в будущем обеспечить качество своих услуг на нынешнем уровне.

"Не идут люди к нам работать, а качество потенциальных претендентов достаточно низкое. К тому же одной из самых существенных причин является заработная плата, в среднем полицейский получает 750 евро после уплаты налогов. На мой взгляд, это не адекватная заработная плата, принимая во внимание особенности работы в полиции", - пояснил Лукасс.

В прошлом году в поле зрения полиции Рижского самоуправления попали 113 233 лица, из которых 16 525 - за административные правонарушения или на основании подозрений о совершении преступлений. В качестве существенной тенденции Лукасс упомянул, что в прошлом году работники полиции обслужили 1 452 вызова по причине семейных конфликтов, что на 31% меньше, чем годом ранее.