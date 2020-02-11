Начальником Управления полиции порядка назначен полковник Нормундс Крапсис

С 12 февраля 2020 года начальником Главного управления полиции порядка назначен Нормундс Крапсис, который до этого занимал должность заместителя начальника Полиции порядка, а также начальника Управления безопасности дорожного движения.

Крапсис родился в 1969 году. В 1992 году начал работать младшим инспектором отдела Дорожной полиции Юрмальского управления полиции. С 1993 по 1996 год работал в Дорожной полиции Юрмалы. С 1996 по 2000 год продолжил работу батальоне Дорожной полиции Рижского регионального управления полиции. С 2000 по 2003 год занимал пост заместителя командира роты батальона Дорожной полиции.

С 2003 года Крапсис работал начальником отдела Дорожной полиции Юрмальского управления полиции. С 2007 по 2008 год занимал пост начальника отдела Дорожной полиции Рижского управления полиции.

В свою очередь с 1 июня 2013 года Нормундс Крапсис занимал должность заместителя главы Управления полиции порядка, а также являлся начальником Управления безопасности дорожного движения.