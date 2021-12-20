Начался процесс по делу об убитом прохожем, который заступился за инвалида
Foto: DELFI

В Курземском районном суде начался процесс по делу Игоря Ш., который в июне в Лиепае тяжело ранил пожилую женщину, а затем во время конфликта убил в центре города прохожего.

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Как отмечает "Курземес вардс", в июне текущего года 53-летний Игорь Ш., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире на ул. Тома нанес ножевое ранение в живот 67-летней женщине. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор, однако через несколько дней он снова был на свободе.

Поздним вечером 11 июня, на ул. Лиела вооруженный ножом Игорь приставил к горлу инвалида в коляске нож. В конфликт вмешался прохожий, которому Игорь нанес удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения пострадавший скончался, нападавшего задержали.

В полиции пояснили, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за преступления, направленные против здоровья и жизни граждан. Из мест лишения свободы он вышел лишь в прошлом году.

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