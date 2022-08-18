Начался закрытый суд по делу экс-начальника Криминальной полиции Андрея Созинова

Многие помнят Андрея Созинова как деятельного начальника Рижской криминальной полиции, который несколько лет назад руководил розыском опасного имантского педофила. После задержания преступника люди даже на улице и в магазинах благодарили Созинова. Однако оказывается, что он сам тем временем действовал в тени закона. Об этом пишет журнал Ir.

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Расследование выявило тайную недвижимость полицейского начальника в Испании, тайный бизнес по продаже автомобилей и сбор секретных документов. Бывшему главе Криминальной полиции предъявлены обвинения в особо тяжких преступлениях — отмывании денег, незаконном сборе сведений, являющихся предметом государственной тайны, и злоупотреблении служебным положением. Возможно, список обвинений будет дополнен — еще продолжается следствие по другому уголовному делу о незарегистрированном бизнесе.

Созинов уволился с работы в Госполиции в июне прошлого года — после масштабных обысков у него дома и на работе в ходе уголовного производства. Он не признает себя виновным в предъявленных ему обвинениях, заверил адвокат Созинова Риналд Бушс. От дальнейших комментариев по делу адвокат воздержался, сославшись на закрытый судебный процесс.

О наказании пока говорить рано, суд только начался, однако два из трех инкриминированных Созинову преступлений считаются особо тяжкими. Наиболее мягкое наказание, которое грозит ему согласно части 1 статьи 318 Уголовного закона за использование служебного положения, — лишение свободы на срок до трех лет. Отмывание денег согласно части 3 статьи 195 Уголовного закона наказывается тюремным заключением от трех до 12 лет, а за незаконный сбор сведений, являющихся предметом государственной тайны, согласно части второй статьи 85 предусмотрено особо строгое наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 20 лет.