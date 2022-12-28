Начат уголовный процесс о пожаре в Государственном колледже полиции: возможно, виноваты строители

Начат уголовный процесс о пожаре в Государственном колледже полиции: возможно, виноваты неосторожные строители

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Пожар произошел во вторник вечером в зоне работ по реконструкции административного корпуса колледжа на ул. Эзермалас.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит внешняя стена здания площадью 80 квадратных метров. Пламя также распространилось внутри здания через вентиляционную шахту, в результате чего загорелся подвал на площади 35 квадратных метров, внутренняя отделка второго этажа площадью 1 квадратный метр и вентиляционная шахта площадью 40 квадратных метров.

По предварительным данным, во время работ строители, возможно, использовали газовый обогреватель вблизи газовых баллонов. В результате один из баллонов загорелся, а затем огонь перекинулся на фасад здания.

Более точные причины пожара будут установлены в ходе расследования.

Пожар произошел после окончания рабочего времени колледжа. И кадеты, и сотрудники колледжа работали удаленно, ни один человек не пострадал.